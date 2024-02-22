В Херсонской области провели первый концерт благодаря полученному по нацпроекту автоклубу

Мероприятие прошло в селе Чонгар

ГЕНИЧЕСК, 22 февраля. /ТАСС/. Первый концерт провели в Херсонской области благодаря одному из автоклубов, полученных регионом по нацпроекту "Культура". Мероприятие прошло в селе Чонгар, сообщил в своем Telegram-канале секретарь регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич.

"В Херсонской области состоялся первый выезд автоклуба, доставленного в регион при содействии "Единой России". Передвижная концертная площадка отправилась в село Чонгар Генического округа. <...> Машины переданы в регион от Министерства культуры России в рамках нацпроекта "Культура" и при содействии регионального отделения "Единой России", Министерства культуры Херсонской области. Три доставленных автоклуба включены в народную программу "Единой России". В планах организовать еще четыре такие машины", - говорится в сообщении.

Кастюкевич уточнил, что в Чонгаре, где живут почти 1,4 тыс. человек, временно закрыт дом культуры. На мобильной площадке им представили тематическую концертную программу ко Дню защитника Отечества.

"Автоклубы в первую очередь рассчитаны на те населенные пункты, где нет домов культуры, кинотеатров или они не работают. Это многофункциональный центр, который в том числе позволит демонстрировать и фильмы. В марте выезды всех трех машин должны стать регулярными", - добавил представитель "Единой России".

Благодаря автоклубам областное отделение также намерено расширить географию регионального партийного проекта "Киносреда" и показывать лучшие фильмы в отдаленных районах.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина. Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Как отметил глава государства, национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах и поселках страны.