Ульяновская область готовит обращение в кабмин по нацпроекту "Производительность труда"

В области нацпроект за три года реализации охватил около 50 промышленных предприятий

УЛЬЯНОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о намерении обратиться в правительство РФ с просьбой продлить нацпроект "Производительность труда".

"Готовим обращение к председателю правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину о необходимости продления нацпроекта "Производительность труда", который сейчас рассчитан до конца 2024 года", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что руководители ульяновских предприятий поддержали эту инициативу на заседании коллегии Минэкономразвития региона 28 февраля. Русских добавил, что в Ульяновской области нацпроект за три года реализации охватил порядка 50 промышленных предприятий. По его словам, рост производительности труда достигается с помощью бережливых технологий.

"Например, удается повысить скорость производства продукции. Как итог, у предприятий увеличивается выручка, а у консолидированного бюджета региона - доходы: только за прошлый год более чем на 50 млн рублей", - пояснил губернатор.

Русских также отметил, что регион обратится к премьер-министру России с просьбой расширить меры поддержки для участников нацпроекта. "Например, у нас работают компании, где имеется капитал дружественных стран. Сейчас участвовать в нацпроекте такие производители не могут. В случае нашего региона это "Полесье-ДГ" с участием инвесторов из Республики Беларусь", - написал он.

Производительность труда

Задачей нацпроекта "Производительность труда" является создание современной производственной культуры. Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. Эту адресную поддержку оказывают Федеральный центр компетенций и 60 региональных центров. В среднем реализация проекта на предприятии позволяет на треть сократить время протекания процессов и увеличить выработку на 45%. Всего в нацпроекте участвуют более 5 тыс. предприятий с совокупной выручкой 11 трлн рублей и общей численностью сотрудников свыше 1,5 млн.

По данным Минэкономразвития РФ, нацпроект становится все более макроэкономически значимым. Благодаря его поддержке более 4 тыс. предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей, что почти в 10 раз превышает бюджет нацпроекта.