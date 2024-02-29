В Кировской области планируют досрочно рекультивировать свалку в Омутнинске

Стоимость работ превышает 337 млн рублей

КИРОВ, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют летом досрочно завершить рекультивацию свалки в городе Омутнинске по нацпроекту "Экология". Об этом сообщил журналистам министр охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.

"В настоящее время все отходы вывезены, идет завоз грунта. В этом году мы досрочно завершим работу. Ранее у нас было запланировано выполнение работ на ноябрь, думаю, работы будут выполнены [летом] после завершения половодья. Будет распределен грунт, произведен посев многолетних трав", - отметил Абашев.

Стоимость рекультивации свалки превышает 337 млн рублей. Работы выполняет АО "Вятавтодор".

Всего в регионе по нацпроекту рекультивируют шесть свалок в границах городов: по одной свалке в Вахрушах, Слободском, Кирове, Омутнинске и две свалки в Малмыже.

Свалка в Омутнинске занимает площадь в 3,5 га, объем накопленных отходов превышает 81 тыс. кв. м. Свалка расположена на берегах рек Каменки и Омутной, отходы здесь более 30 лет складировали на площадке без гидроизоляции и дренажной сети, поэтому отходы и мусор загрязняли окружающую среду. Власти приняли решение рекультивировать свалку путем вывоза отходов на действующий полигон, нанесения нового плодородного слоя почвы и озеленения.