Вся территория России будет охвачена первичной медпомощью к 2021 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сельские амбулатории или мобильные медицинские комплексы к 2021 году появятся во всех населенных пунктах РФ с численностью жителей от 100 до 2 тыс. человек, говорится в материалах к национальному проекту "Здравоохранение", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, ведению беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения. В рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" Минздрав РФ планирует трансформировать первичную медико-санитарную помощь из лечебной помощи пациентам с различными заболеваниями в профилактическое сопровождение здоровых людей.

Согласно материалам, только в течение 2019 года для решения этих задач будет создано более 350 новых ФАПов, врачебных амбулаторий и закуплено более 500 мобильных комплексов. Работать они начнут с 2020 года, к концу 2022 года таких комплексов будет уже 1,3 тыс. В 2020 году планируется заменить более 1,2 тыс. устаревших ФАПов и амбулаторий, они начнут функционировать в 2021 году.

Таким образом Минздрав планирует ликвидировать дефицит доступности первичной медико-санитарной помощи на малонаселенных территориях. За базовое значение взят показатель конца 2017 года, когда 788 населенных пунктов РФ с численностью населения свыше 100 человек не имели доступа к амбулаторной медицинской помощи. Согласно материалам, уже к концу 2019 года число населенных пунктов, не имеющих доступа к первичной медико-санитарной помощи, должно сократиться в пять раз.

Санавиация и единый цифровой контур

Число вылетов санитарной авиации также будет расти: в 2019 году их будет не менее 7,5 тыс., в 2022 году - 10,5 тыс., а в 2024 году - 12,5 тыс. Для увеличения доступности санавиации планируется реконструировать или построить новые вертолетные площадки непосредственно при медицинских организациях или на расстоянии 15 минут езды до них.

В соответствии материалами, в 2021 году будут также созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи. Как сообщала ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, региональные сегменты, центральные диспетчерские, а также диспетчерские скорой помощи и санавиации будут впоследствии интегрированы, что позволит при обращении пациента в экстренную службу принимать оптимальное решение о медучреждении, в которое он будет доставлен, и о способе доставки.

По итогам 2021 года, говорится в материалах, число автоматизированных рабочих мест медперсонала должно составить не менее 820 тыс.

Подключение всех 85 субъектов РФ к единой государственной информационной системе, предусматривающей обмен данными между медучреждениями и связь с порталом госуслуг, планируется к концу 2022 года.

Структура нацпроекта

Среди основных задач нацпроекта также - снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий и масштабной профилактики, скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд руб. будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.