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Публикация национальных проектов

Мощные очистные сооружения создадут на Байкале к концу 2024 года

Общая мощность очистных сооружений составит не менее 350 тыс. кубометров в сутки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Очистные сооружения мощностью не менее 350 тыс. кубометров в сутки будут построены на Байкале к концу 2024 году в рамках нацпроекта "Экология". Об этом говорится в материалах по нацпроектам, опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

Отмечается, что к 2024 году будут модернизированы и построены очистные сооружения, необходимые для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории общей мощностью не менее 350 тыс. кубометров в сутки, а также построены сооружения инженерной защиты общей протяженностью не менее 18 км.

Нацпроект "Экология" включает в себя также такие федеральные программы, как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение лесов". Общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них внебюджетные источники - 3,2 трлн рублей.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента России Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Куратором назначен вице-премьер Алексей Гордеев, руководителем - министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

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