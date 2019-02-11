Доля России на мировом рынке хранения и обработки данных в 2024 году должна вырасти до 5%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Доля России на мировом рынке услуг по хранению и обработке данных в 2021 году должна увеличиться до 2% с базового уровня 0,9%, а в 2024 году этот показатель должен достичь отметки в 5%. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Цифровая экономика", опубликованных на сайте правительства.

Как говорится в материалах, в 2019 году должен быть создан национальный стандарт классификации центров обработки данных (ЦОД), а также система сертификации. Кроме того, должны быть определены требования к уровню качества предоставляемых сервисов и к инфраструктуре ЦОД, используемых для государственных информационных систем и информационных ресурсов госорганов, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления.

При этом национальные стандарты обработки массивов больших данных должны появиться до конца 2021 года. Тогда же должна быть создана геораспределенная катастрофоустойчивая система центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования).

В 2019 году в трех федеральных округах России должно быть обеспечено наличие опорных центров обработки данных, до конца 2021 года их число должно вырасти до пяти, а до конца 2024 года - до восьми. В то же время средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак должен сократиться с 48 часов в 2019 году до 18 часов в 2021 году, а в 2024 году этот показатель должен составлять всего один час.

Кроме того, предполагается, что в 2020 году будет разработана и внедрена в эксплуатацию государственная информационная система "Федеральный портал пространственных данных". Помимо этого, в 2022 году появится отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса в рамках проекта "Цифровая Земля".

Национальные проекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение майского указа президента 2018 года. Их планируется реализовать до 2024 года включительно.