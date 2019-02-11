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Публикация национальных проектов

Федеральную трассу "Таврида" в Крыму полностью закончат в 2022 году

Отмечается, что будут завершены строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Закончить строительство и реконструкцию автотрассы "Таврида" в Крыму планируется в 2022 году. Это следует из материалов к нацпроектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

В 2022 году будут завершены строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, говорится в материалах к комплексному плану развития магистральной инфраструктуры.

Речь идет о трассе "Таврида" - четырехполосной автодороге первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Ее строительство началось в 2017 году. Частично движение по трассе уже открыто. В целом, по данным подрядчика строящего трассу - компании "ВАД", на конец декабря 2018 года готовность трассы составляла 70%. Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 км) запланирован на декабрь 2020 года. Восьмой участок "Тавриды", как сообщал журналистам в декабре 2018 года замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, может быть запущен на год позже остальных из-за сложного ландшафта.

Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.

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