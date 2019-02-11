Минздрав будет информировать иностранцев о возможностях медицины в России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ в феврале 2019 года разработает кампанию по информированию иностранных граждан о медуслугах, которые можно получить на территории РФ. Об этом говорится в материалах к национальному проекту "Здравоохранение", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

"Будет разработана и реализована ежегодная программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, начиная с 2019 года", - говорится в материалах.

В середине 2019 года появится также координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. Систему мониторинга статистических данных по объему медуслуг, в том числе в финансовом выражении, планируется разработать и внедрить в течение того же года.

Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг в рамках нацпроекта позволит увеличить его объем в четыре раза к 2024 году. В качестве базового значения взят показатель 2017 года, когда экспорт такого типа услуг составил $250 млн.

Структура нацпроекта

Среди основных задач нацпроекта также - снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд рублей будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.