Около 450 тыс. лиц предпенсионного возраста пройдут переобучение к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 450 тыс. лиц предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование к 2024 году. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Демография", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

В документе отмечается, что в текущем году должно быть обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста, к 2024 году - не менее 450 тыс. человек.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Нацпроект, общий бюджет которого превысит 3,1 трлн рублей, осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Среди целей: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности, увеличение рождаемости, а также числа граждан, приверженных здоровому образу жизни и систематически занимающихся спортом.

Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.