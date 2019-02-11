Более 100 грантов вручат любительским коллективам в рамках проекта "Творческие люди"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 120 грантов за шесть лет выделят любительским творческим коллективам в рамках проекта "Творческие люди". Об этом сообщается в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

Программы национального проекта "Культура" на 2019-2024 годы обойдутся федеральному и региональным бюджетам в 113,455 млрд рублей. Ключевые цели нацпроекта - увеличение посещений организаций культуры, создание условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Куратором проекта назначена вице-премьер Ольга Голодец, руководителем - министр культуры Владимир Мединский.