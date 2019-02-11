Квалификацию в рамках проекта "Творческие люди" к 2024 году повысят 200 тыс. человек

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около 200 тыс. творческих и управленческих кадров в сфере культуры повысят квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации за 2019-2024 годы в рамках федерального проекта "Творческие люди". Об этом сообщается в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

В материалах говорится, что к концу 2021 года планируется создать 15 таких центров.

Программы национального проекта "Культура" на 2019-2024 годы обойдутся федеральному и региональным бюджетам в 113,455 млрд рублей. Ключевые цели нацпроекта - увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, создание условий для творческой реализации граждан, рост числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Куратором проекта назначена вице-премьер Ольга Голодец, руководителем - министр культуры Владимир Мединский.