Пятьсот виртуальных концертных залов запустят в рамках нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Создание 500 виртуальных концертных залов заложено в программу национального проекта "Культура" на 2019-2024 годы. Об этом сообщается в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

Также к концу 2024 года предусматривается создание 450 мультимедиа-гидов по выставкам и выставочным проектам в национальных и региональных музеях с использованием технологий дополненной реальности. В Национальную электронную библиотеку будут включены 48 тыс. оцифрованных книжных памятников.

Программы всего нацпроекта "Культура" на 2019-2024 годы обойдутся федеральному и региональным бюджетам в 113,455 млрд рублей. Куратором проекта назначена вице-премьер Ольга Голодец, руководителем - министр культуры Владимир Мединский.

В паспорте нацпроекта указано, что "Цифровая культура" "обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны".