Более 8,6 тыс. групп в детсадах создадут в рамках нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 8,6 тыс. групп будет создано в детсадах для ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения до конца 2024 года. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Демография", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

"8,6 тыс. групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста будут созданы к концу 2024 года. 255 тыс. новых мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет <...> будут созданы до конца 2021 года", - отмечается в материалах.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Нацпроект, общий бюджет которого превысит 3,1 трлн рублей, осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Среди целей: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности, увеличение рождаемости, а также числа граждан, приверженных здоровому образу жизни и систематически занимающихся спортом.

Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.