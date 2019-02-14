На Камчатке по проекту "Спорт - норма жизни" построят физкультурный центр за 754 млн руб.

ТАСС, 14 февраля. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который планируется построить в Петропавловске-Камчатском на месте аварийного стадиона "Водник", обойдется в 754,6 млн рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Там будут работать бесплатные секции по футболу, единоборствам, и плаванию, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Камчатки.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 11,14 млрд рублей на софинансирование строительства спортивных объектов в 12 регионах России. В частности, федеральный бюджет частично оплатит строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском. Планируется, что утвержденные меры помогут в реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", отмечается в пояснительной записке к соответствующему документу на сайте кабмина.

"С 2019 года предусмотрено финансирование на строительство объекта, стоимость составляет 754,626 млн рублей. Из федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 716,422 млн рублей. <...> На базе данного объекта будут работать бесплатные спортивные секции государственных спортивных школ для детей по плаванию, футболу, различным видам единоборств и другим видам спорта, предоставляться физкультурно-спортивные услуги населению, а также инвалидам. Проходимость в день может составить до 1400 человек", - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Комплекс должен включить универсальный зал с трибунами для зрителей на 550 мест, 25-метровый и детский бассейны, тренажерный зал, залы для занятий единоборствами, аэробики и тенниса. Кроме того, здесь планируется разместить две открытые площадки: с антивандальными силовыми тренажерами и игровую.

В 2018 году специалисты завершили разработку проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. Теперь предстоит подготовить техническое задание на определение подрядной организации. Электронный аукцион состоится после того, как из федерального бюджета поступят деньги на строительство объекта, уточнили в пресс-службе краевого правительства.

В подписанном Дмитрием Медведевым распоряжении говорится, что в рамках выделяемой субсидии в 2019 году на строительство комплекса планируется направить 190 млн рублей, в 2020 году - 332,5 млн рублей. В документе уточняется, что ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.