Почти 4 млрд рублей намерены получить власти Югры для реализации нацпроектов в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Почти 4 млрд рублей планируют получить из федерального бюджета власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2019 году на реализацию национальных проектов. Об этом сообщила в четверг ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума губернатор округа Наталья Комарова.

"До 4 млрд рублей в 2019 году из федерального бюджета [планируется получить для реализации нацпроектов]", - сказала она.

Комарова добавила, что для достижения установленных нацпроектами показателей региону необходимо выработать эффективные решения с учетом местной специфики.

Всего для исполнения майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.