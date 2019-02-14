Две экологические проблемы Ярославской области решат по нацпроекту

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Рекультивация кисло-гудронных прудов ОАО "ЯНПЗ им. Менделеева" и ликвидация "зеленого масла" на территории бывшего сажевого завода в Ярославской области будут проводиться в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Миронов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда "зеленые масла" и "кислые гудроны" включены в федеральный проект "Оздоровление Волги" и будут реализованы в рамках национального проекта "Экология", - сказал Миронов.

В мае 2018 года власти Ярославской области заключили соглашение с компанией "Газэнергострой - экологические технологии" (входит в ГК Корпорация "ГазЭнергоСтрой"), в соответствии с которым планировалось решить две экологические проблемы. Речь шла о рекультивации кисло-гудронных прудов ОАО "ЯНПЗ им. Менделеева" и "зеленого масла".

"В рамках этого соглашения будет подготовлен к реализации пилотный проект по ликвидации накопленного вреда. Уже проведены обследования территории загрязненной "зелеными маслами". Корпорацией в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование имеющейся технологии", - сказал Миронов.

По словам губернатора, ситуация на ОАО "ЯНПЗ им. Менделеева" стабилизирована. "Проведены дополнительные обследования. Собраны предложения от специализированных организаций и ведется выбор наиболее эффективной экологически обоснованной технологии переработки кислого гудрона", - добавил Миронов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.