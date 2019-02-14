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Российский инвестиционный форум - 2019

Орешкин: рост ВВП РФ ускорится во II полугодии после начала реализации нацпроектов

По словам министра экономического развития, во втором полугодии начнется реализация нацпроектов, и деньги пойдут в регионы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Рост ВВП России ускорится до 2% в годовом выражении во втором полугодии после начала реализации национальных проектов. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мы видим, что первое полугодие будет слабее. Во втором полугодии мы начнем ускоряться, начнем выходить на уровни около 2%, по году прогноз - 1,3%", - сказал он.

По словам Орешкина, во втором полугодии начнется реализация нацпроектов, и деньги пойдут в регионы.

По данным Росстата, рост ВВП РФ по итогам 2018 года составил 2,3%. В Минэкономразвития заявили, что такой высокий темп роста обусловлен разовыми факторами и не является устойчивым.

Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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