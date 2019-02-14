Минстрой позаимствует у регионов лучшие практики для создания стандарта "умного города"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ планирует провести инвентаризацию региональных решений и практик для создания "умных городов" и в ближайшее время представить федеральный стандарт для их создания. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев, выступая на круглом столе "Умный город: От теории к практике", который состоялся в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Одна из главных задач <…>, которую я считаю, мы должны решить в условиях умного города <…> - сделать серьезную инвентаризацию на уровне муниципалитетов и регионов, что же сегодня имеется в наличии у них", - сказал Якушев.

Он добавил, что отсутствие единого стандарта в регионах и муниципалитетах сдерживает внедрение "умных" технологий в системы жизнеобеспечения города. "Его отсутствие не позволяет нам более активно двигаться и использовать те ресурсы, средства на которые уже потрачены, поэтому главная наша задача - собрать в кулак ресурсы, которые мы имеем и заставить их работать на задачи нашего проекта ", - отметил глава Минстроя.

По мнению Якушева, регионы, которые успешно решили какие-либо задачи по внедрению современных технологий в сферу ЖКХ, организацию дорожного движения, коммунальное хозяйство, строительство, должны передать опыт другим субъектам. Якушев также отметил, что в Минстрое уже на 90% готов стандарт "умных городов" и сбор практик проводится для его завершения. По словам главы Минстроя, федеральное ведомство не хочет просто "спустить" документ для реализации его в регионах, оно намерено в его рамках провести обучение чиновников, ответственных за внедрение технологий в сферу ЖКХ.

"Плюс к тому - это учеба, которую мы будем проводить, а на это тоже предусматривается финансирование <...>", - сказал он.

В идее объединить региональные практики в федеральном стандарте Министрой поддерживает и Автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика". " Агрегация этих решений, обмен ими - то, что сделал Минстрой в рамках базы лучших практик, представляет особый интерес, потому что с нашей точки зрения это один из наиболее перспективных способов движения вперед. Мы аналогичную практику перенимаем и применяем для здравоохранения, образования и других сфер, которые подлежат цифровой трансформации в масштабах страны", - сказал в рамках круглого стола гендиректор организации Евгений Ковнир.

Предложения регионов

Своими проектами для создания федерального стандарта умных городов уже готовы делиться регионы, в частности, глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что любой проект по внедрению "умных технологий" должен базироваться на центре анализа данных.

По его словам, в столице республики Ижевске уже пытались внедрить решения "умного города", однако столкнулись с проблемами. " Анализ этих проблем и поиск решений привел нас к идее создания центра анализа городских данных. В ближайшее время при разработке мастер-плана города Ижевска мы планируем первоочередным шагом сделать именно сбор и работу с этими данными. Умный город - это город, управление которым основано на анализе данных о жизни горожан и состоянии городской инфраструктуры", - сказал он.

Губернатор Ленинградской области и глава рабочей группы Госсовета РФ по внедрению цифровой экономики Александр Дрозденко в ходе круглого стола отметил, что "умные" технологии должны иметь возможность монетизации для бизнеса, а также должны вовлечь граждан в процесс управления городским хозяйством.

"Мы выделили три важнейших направления для внедрения "умных" технологий. Во-первых, это возможность реальной экономии как энергоресурсов, так и бюджетных средств. Второй критерий - безопасность жителей. И третий вовлечение граждан в процесс управления городом", - сказал Дрозденко.

Первыми населенными пунктами региона, как ранее сообщалось, где будут внедрены технологии "умного города", станут Гатчина и Сосновый бор.

Об "умном городе" и форуме

Принципы создания "умного города" включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, "умное ЖКХ", качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.