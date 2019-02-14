Власти Забайкалья направят 1,4 млрд рублей на участие региона в нацпроектах

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края выделят 1,4 млрд рублей для софинансирования реализации в регионе национальных проектов. Это около 1-2% от общей суммы, которую планируется потратить на нацпроекты в Забайкалье, сообщил в четверг врио губернатора Александр Осипов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Региональная часть (в финансировании нацпроектов - прим. ТАСС) - 1-2%. <...> 1,4 млрд рублей - это наше софинансирование участия в национальных проектах. Я обращался к президенту с просьбой о том, что если у региона не будет средств для участия в нацпроектах, нам Федерация окажет содействие. Есть поручение президента, и пока в этом плане у нас вопросов нет", - сказал Осипов.

Он добавил, что Забайкалье будет участвовать во всех национальных проектах, кроме "Науки", - отсутствие региона в этом нацпроекте связано с тем, что в крае нет крупных научных центров.

"Мы настаиваем, чтобы нам в качестве целевых показателей ставили показатели выше среднероссийских, чтобы мы достигли уровня России и обеспечивали соответствующим финансированием. Но не по всем нацпроектам сейчас мы нашли такое взаимопонимание", - добавил врио губернатора.

В качестве примера Осипов привел ситуацию с дорогами: "У нас уровень нормативного состояния дорог намного ниже, чем в среднем по стране. Нам ставят показатель в 41% дорог, находящихся в нормативном состоянии. А в стране - 51%. Мы говорим: недостаточно, у нас состояние дорог должно быть не хуже, чем во всей стране, это требует повышенного финансирования".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.