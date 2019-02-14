Первый в Карелии промышленный технопарк начнут строить в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Строительство первого в Карелии промышленного технопарка начнется в 2019 году в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Общий объем средств субсидии из федерального бюджета на мероприятия нацпроекта составит 538,2 млн рублей. На создание и развитие промышленного технопарка в сфере камнеобработки одобрено выделение 237,6 млн рублей. Его строительство начнется в текущем году", - сказал Парфенчиков.

По его словам, идея создания технопарка появилась после визита карельской делегации в сентябре 2018 года в китайскую провинцию Фуцзянь, где работает аналогичный технопарк. "У нас есть серьезные партнеры, частные инвесторы в этом проекте, и мы считаем, что это будет один из якорных проектов для камнеобрабатывающей промышленности в Карелии и на Северо-Западе", - отметил он.

Он добавил, что в рамках нацпроекта будут созданы центр поддержки экспорта и центр поддержки малого и среднего предпринимательства "Мой бизнес".

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.