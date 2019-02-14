Реконфигурация предприятия "Норникеля" под Мурманском позволит на треть снизить выбросы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Проект реконфигурации производства Кольской ГМК "Норникеля" позволит снизить выбросы диоксида серы в атмосферу на треть. Как сообщила в интервью ТАСС в четверг на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Мурманской области Марина Ковтун, отвечая на вопрос об экологической ситуации на границе в Норвегией, на это будет направлено 25 млрд рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти норвежской коммуны Сер-Варангер, граничащей с Мурманской областью, 25 января заявили об опасном уровне загрязнения воздуха диоксидом серы. Жителей просили не выходить из дома, а страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями норвежцам рекомендовали при первой возможности покинуть регион.

"В рамках реконфигурации на площадке Кольской ГМК в Никеле снижение выбросов диоксида серы должно составить на 34%, на это направят свыше 25 млрд рублей", - сказала глава региона.

Она отметила, что производственные подразделения были построены в советский период, когда сохранение экологи не было приоритетом. Поэтому сейчас компания вкладывает большие средства в ликвидацию этого экологического наследия. Благодаря природоохранным проектам "Норникеля" и других компаний региона за последние 10 лет выбросы основных загрязняющих веществ в воздух снизились на 22%.

Губернатор отметила, что горнодобывающие предприятия Мурманской области являются крупными поставщиками на мировом рынке, где экологии уделяется пристальное внимание. "Если "Норникель", "ЕвроХим" и "ФосАгро" не будут отвечать международным требованиям и не будут иметь долгосрочных экологических программ, то это будет угрозой для их репутации, чего они позволить не могут", - сказала Ковтун, отметив, что работу металлургов и горнопромышленников контролируют как надзорные органы, так и экологические организации.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.