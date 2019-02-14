В Тамбове в рамках нацпроекта планируют построить региональный онкологический центр

ТАМБОВ, 14 февраля. /ТАСС/. Тамбовские власти рассчитывают реализовать строительство регионального онкологического центра. Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

"Нам крайне необходим современный онкологический центр. Я обратился к президенту с просьбой поддержать эту инициативу. Для строительства планируем использовать типовой проект. Мы уже направили бюджетную заявку в Минздрав России для включения объекта в национальный проект "Здравоохранение", - сказал глава региона.

По словам Никитина, за последние три года в регионе сделано много для того, чтобы снизить показатели смертности от онкологических заболеваний.

"Но, чтобы глобально решить эту проблему, нужно, прежде всего, повысить ответственность медработников первичного звена здравоохранения, которые занимаются выявлением онкозаболеваний на ранних стадиях, важно своевременно направлять пациентов в специализированные медицинские организации, создать амбулаторные онкологические центры с хорошей диагностической базой и специалистами. Сейчас же в областной центр из районов нередко привозят уже очень запущенных больных", - пояснил губернатор.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.