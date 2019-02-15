Многопрофильную детскую клиническую больницу за 4,4 млрд рублей построят в Курске

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Многопрофильную детскую клиническую больницу в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" планируют ввести в эксплуатацию в Курске к 2024 году. Об этом в пятницу в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

"Мы буквально несколько дней назад начали проектирование областной детской клинической больницы. Если год-полтора проектирование, потом два-три года реализация при наличии финансирования, то в течение пяти лет можно будет ожидать создание такой больницы. Мы предполагаем реализовать этот проект в непосредственной близости от перинатального центра", - сказал Старовойт.

Как уточнили ТАСС в комитете здравоохранения Курской области, сметная стоимость проекта детской больницы составляет 4,4 млрд рублей. Согласно проекту, современное медучреждение будет рассчитано на 400 койко-мест круглогодичного стационара, также при больнице будет работать консультативная поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.