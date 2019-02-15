Медведев призвал строить по всей стране фельдшерские пункты по модульной технологии

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым распространить по всей стране опыт ряда регионов по строительству фельдшерско-акушерских пунктов по технологии сборных модульных конструкций. Свою точку зрения он высказал на совещании с высшими должностными лицами субъектов Федерации, которое проходит в рамках Российского инвестиционного форума.

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"Многие регионы используют технологии сборных модульных конструкций при строительстве ФАПов. Это удешевляет стройку в 2,5 раза, сокращает ее сроки где-то до года. Такие успешные практики действительно нужно распространять по всей стране", - сказал Медведев.

По его словам, строительство новых медицинских организаций, закупка лекарств и оборудования в рамках нацпроекта не только позволят миллионам людей поправить свое здоровье, но и станут шансом для российской промышленности по созданию новых производств в фармацевтике и в сфере медтехники.