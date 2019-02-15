Центр поддержки добровольчества планируют открыть в Тверской области в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ресурсный центр поддержки добровольчества планируют открыть в Тверской области счет господдержки в 2019 году в рамках национального проекта "Образование". Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Игорь Руденя на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"По национальному проекту "Образование" предполагается реализовать федеральный проект "Социальная активность". Одним из его направлений станет открытие ресурсного центра поддержки добровольчества, в том числе центра обучения, и это новый шаг в формировании профессионального волонтерства. В течение года 2019 года есть возможность создать этот центр", - сказал Руденя.

По его словам, Тверская область в 2018 году вошла в число 10 регионов - победителей всероссийского конкурса на создание ресурсных центров поддержки добровольчества. Объем финансирования при федеральном участии составит свыше 11,3 млн рублей. "Спецификой центра будет подготовка добровольцев по направлениям культуры безопасности, правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Полученные навыки они будут передавать населению, организуя различные акции", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.