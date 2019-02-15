Порядка 20 предприятий будут участвовать в создании научного центра на Урале

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 промышленных предприятий будут участвовать в создании научно-образовательного центра в Свердловской области. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор региона Евгений Куйвашев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Наш регион имеет богатейшую историю промышленности, у нас одна из сильнейших в стране научных школ. Мы обладаем всей необходимой базой для создания научно-образовательного центра и, конечно, заинтересованы в воплощении этого проекта. Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей активно этот проект поддерживает, есть порядка 20 потенциальных участников из числа промышленных предприятий", - сказал губернатор.

По его словам, базами для создания центра могут выступить Уральский федеральный университет и Уральское отделение РАН. "Уверен, на выполнение поставленной задачи будут работать и наша комплексная программа "Уральская инженерная школа", и сложившаяся система ранней профориентации, и совместные проекты, которые сегодня реализуют промышленники, учебные заведения, научное сообщество", - добавил Куйвашев.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента. Согласно поручениям Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.