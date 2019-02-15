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Голикова: все регионы заключили соглашения о финансировании нацпроектов

Вице-премьер отметила, что фактически средства бюджета регионов уже могут быть направлены на реализацию национальных проектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Все регионы РФ по состоянию на 15 февраля заключили соглашения о финансировании нацпроектов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Должна сказать, что по состоянию на 15 февраля, то есть это дата, когда федеральным правительством со всеми регионами должны быть заключены соглашения по финансовому обеспечению нацпроектов (проблема) решена", - сказала вице премьер. Она подчеркнула, что "все соглашения заключены". "Фактически средства бюджета регионов уже могут быть направлены на реализацию всех 12 национальных проектов", - заключила она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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