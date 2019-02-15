"Сколково" планирует осуществлять техэкспертизу проектов цифровой экономики

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Фонд "Сколково" планирует осуществлять технологическую экспертизу проектов "цифровой экономики", сообщил ТАСС председатель правления фонда Игорь Дроздов.

В рамках Российского инвестиционного форума Фонд "Сколково" и Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" заключили меморандум о взаимодействии в сфере координации инновационных институтов развития и проведения экспертизы проектов цифровой экономики.

"Планируем осуществлять технологическую экспертизу, а ВЭБ - финансовую. Мы предлагаем наши компетенции использовать в рамках реализации программы цифровая экономика. Мы готовы сформировать такой продукт, если он будет востребован, как экспертиза проектов, где мы будем брать на себя технологическую часть", - сказал Дроздов.

Он также уточнил, что в рамках сотрудничества с ВЭБ будет налажен обмен информацией. "Мы заинтересованы в том, чтобы о проектах, которые могут претендовать на финансирование выделяемое ВЭБом, знали. ВЭБ, в свою очередь, заинтересован в поиске интересных проектов, которые достойны финансирования", - сказал Дроздов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.