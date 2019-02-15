Севастополь заключил все соглашения о субсидиях по нацпроектам

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Севастополя подписало все 43 соглашения на выделение финансирования для реализации национальных проектов, сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Овсянников на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В пятницу в Сочи на встрече с главами регионов премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что соглашения о предоставлении субсидий на нацпроекты заключили 95% регионов страны, и обратился к руководству остальных субъектов, в числе которых и Севастополь, с рекомендацией оперативно решить эту проблему.

"Все 43 соглашения с федеральными органами подписаны. В казначействе зарегистрированы 40, еще три - должны зарегистрировать сегодня", - сказал Овсянников.

Губернатор не назвал общей суммы финансирования нацпроектов.

Овсянников ранее сообщал, что регион планирует участие в 48 проектах, которые будут реализованы в рамках нацпроектов. При этом он подчеркивал, что опыт реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя поможет властям региона в работе по нацпроектам.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.