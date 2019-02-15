Кабмин создаст публичную систему оценки эффективности выполнения нацпроектов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует создать систему публичной оценки коэффициента эффективности исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина и работы над нацпроектами на основе 15 показателей, утвержденных Госсоветом в 2018 году. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в эфире телеканала НТВ.

"Как только весь пул индикаторов будет сформирован - а это те индикаторы, которые необходимы для достижения национальных целей развития, мы всю систему сделаем публичной, можно будет посмотреть и по отдельным министерствам, и по отдельным регионам, как показатели верхнего уровня - национальные цели развития - затем развиваются в показатели для каждого региона. Именно на базе тех 15 индикаторов, которые Госсовет утвердил в конце прошлого года, будет подготовлен новый указ президента по оценке эффективности деятельности исполнительной власти на местах, будет хорошо видно, кто как продвигается, у кого какое целевое значение стоит, кто, что делает и как двигается в выполнении конкретного показателя", - сказал Орешкин.

"Вся система будет прозрачная, публичная, можно будет посмотреть, где мы двигаемся лучше, чем ожидалось, где хуже. Как только все будет сформировано, обязательно будет в публичном доступе", - отметил министр, отвечая на вопрос о том, будет ли информация доступна каждому.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по выполнению майского указа и поручил оформить это решение. Губернаторский "лист оценки" состоит из 15 пунктов, среди них - уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и другие.