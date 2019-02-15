Правительство изучит механизмы ускорения госзакупок для реализации нацпроектов

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ готово рассмотреть механизмы, которые позволят ускорить проведение торгов по госзакупкам при реализации нацпроектов. Об этом в пятницу шла речь на совещании членов правительства с высшими должностными лицами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума, сообщил ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Самая большая задача для всех - это 44 ФЗ [закон о госзакупках], потому что нам поставлены очень сжатые сроки по реализации нацпроектов. Это касается в первую очередь строительства новых объектов. 44 ФЗ - он, конечно, красивый, как сказал Дмитрий Медведев, внешне, но он реально тормозит работу. Сегодня об этом тоже было сказано, и правительство будет думать над тем, как эту процедуру сделать боле энергичной, и мы надеемся, что этот вопрос будет решен", - сказал Любимов.

Кроме того, по словам губернатора, обсуждался вопрос привлечения региональных вузов для проведения научных исследований в рамках нацпроектов, а также централизации закупок оборудования, в том числе мобильных ФАП, для регионов.

"Было сказано, что есть определенные предварительные решения о том, что ЦРБ будут максимально обеспечиваться оборудованием отечественного производства", - добавил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.