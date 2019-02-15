Около 100 школ России могут получить цифровую платформу обучения в течение трех лет

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Порядка 100 школ в России могут получить цифровую платформу индивидуального обучения в течение 2-3 лет. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил опробовать в пяти регионах России внедрение цифровых платформ индивидуального обучения. Также кабмину, Сбербанку и АСИ поручено до 15 августа 2020 года выработать решение о внесении изменений в нормативно-правовые акты для упрощения лицензирования и аккредитации такой деятельности.

"Мы должны будем до 100 школ вовлечь в этот проект в горизонте 2-3 лет, я думаю, что за это время мы сможем действительно показать полноценную работу этих решений и сформировать уже необходимые нам образовательные курсы для цифровых решений", - сказала она.

По ее словам, это не обязательно должна быть одна платформа на все школы. "Мы приглашаем всех разработчиков предлагать свои решения, участвовать в конкурсах. И, конечно, мы будем отбирать самое лучшее, и это может быть несколько решений, которые будут использоваться в школах", - уточнила Чупшева.

Глава АСИ добавила, что Сбербанк уже разработал бета-версию платформы, которая апробируется сегодня в четырех школах в Москве и Калужской области. "Наша задача сегодня - запустить этот проект и обеспечить возможности поддержки школ, которые переходят на эту платформу, и стимулировать разработку контента для этих платформ. Каждый ребенок, по сути, будет иметь свой цифровой профиль и компетенции", - отметила собеседница агентства.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.