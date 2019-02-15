Кобылкин: условия для перераспределения трат по нацпроекту "Экология" будут гибкими

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ создает максимально гибкие условия для возможного перераспределения расходов в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил в пятницу глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Очень сложный проект, который мы сформировали - это понятно, наверное, всем - в теории. Мы понимаем, что при практической реализации придется вносить коррективы. Очень хорошо, что сегодня понимают это все, и Минфин, и Минэк, и сегодня создаются максимально гибкие условия перераспределения денежных средств в случае необходимости", - сказал Кобылкин в эфире телеканала "Россия-24".

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на реализацию нацпроекта планируется потратить 4,041 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - около 3,2 трлн рублей). При этом самое большое финансирование предусмотрено для реализации федерального проекта "Внедрение наилучших доступных технологий" - 2,427 трлн рублей.