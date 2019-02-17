Власти Якутии планируют направить на поддержку семей с детьми почти 20 млрд рублей

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют направить почти 20 млрд рублей до 2024 года на дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми, рожденными после 1 января 2019 года. Меры социальной поддержки разработаны для реализации целей и задач национального проекта "Демография", сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее указ о мерах поддержки подписал глава региона Айсен Николаев. При рождении или усыновлении первого ребенка семьи получат денежную выплату в двукратном размере прожиточного минимума для детей в размере 33812 рублей, второго - региональный материнский капитал в размере 30% от размера федерального материнского (семейного) капитала - 135907 рублей, третьего или последующих - ежемесячную выплату в размере 16 906 рублей до достижения ребенку возраста трех лет (семьи, среднедушевой доход на одного члена семьи которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения).

"В настоящее время проводится работа с Министерством труда и социальной защиты населения РФ по реализации указанных мер поддержки с привлечением федерального софинансирования. По предварительной оценке, общая потребность в финансовых средствах с 2019 по 2024 годы составит 19,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Власти региона ожидают, что в 2019 году за дополнительными мерами поддержки могут обратиться более 12 тыс. семей.

Для исполнения майского указа президента РФ 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года включительно.

Общий бюджет нацпроектов, реализуемых в регионах РФ, составит 25,7 трлн рублей. Из них 13,1 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей из региональных бюджетов. 7,5 трлн рублей поступит из внебюджетных источников и 147 млрд рублей из государственных внебюджетных фондов.