Рабочая группа создаст итоговый проект по реконструкции центрального парка в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа, в которую войдут представители администрации Екатеринбурга и проектировщики, создаст итоговый проект реконструкции Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО). Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

"В Екатеринбурге будет создана рабочая группа, которая сформирует итоговый проект реконструкции ЦПКиО. В нее войдут глава города Александр Высокинский, его заместители, проектировщики и эксперты, которые сейчас предлагают свои проекты модернизации парка", - сказал он.

В пресс-службе мэрии добавили, что после сбора предложений, который продлится до 23 февраля, рабочая группа определит лучшие идеи и внесет их в проект развития парка, согласно которому в дальнейшем будет идти модернизация. Пока на общественных обсуждениях, которые прошли 16 февраля, было представлено две концепции.

Одна из них была проработана Управлением культуры и Дирекцией городских праздничных мероприятий горадминистрации. Согласно ей, для парка будет разработана собственная айдентика, парк разобьют на детскую, спортивную, культурную, событийные зоны, параллельно предлагается организовывать собственные мероприятия и фестивали. Реализовать проект планируется до 2030 года.

Другую модель создала творческая группа строительной компании "Acons Group". Как отметила на слушаниях директор по коммуникациям фирмы Катерина Богословская, данную концепцию разработало российско-голландское архитектурное бюро "Svesmi". Они предложили поделить парк на несколько зон: речную, лесную, луговую и партерную, которая будет включать в себя спортивные и детские площадки, пункты проката, кафе и рестораны. Также предлагается увеличить количество "зеленых" зон, благоустроить набережную, создать больше площадей.

Кроме того, разработчики предложили сделать парк востребованным в любое время года, а не только летом. Для этого будет необходимо усовершенствовать иллюминацию, посадить новые сорта деревьев и кустарников, зимой заливать катки для хоккея и для детей. Концепция преобразования парка рассчитана на пять лет.

Комфортная городская среда

Екатеринбургский Центральный Парк Культуры и Отдыха имени В. В. Маяковского расположен в центральном районе города. Парк расположен на 94 гектарах, 70 гектаров из которых занимает лесной массив. В нем работает более 50 аттракционов, часть из которых функционирует с советских времен.

Национальный проект "Жилье и городская среда" включает в себя федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Согласно документам, индекс качества и комфортности городской среды должен вырасти на 30%, доля городов с благоприятной средой должна вырасти с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Кроме того, предполагается увеличить процент прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годы 1 трлн 66,2 млрд рублей, в том числе 891 млрд рублей из федерального бюджета, 167,8 млрд рублей из консолидированных бюджетов субъектов РФ и 7,4 млрд рублей из внебюджетных источников.