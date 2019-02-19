Ленинградская область перейдет к новой системе обращения с мусором с ноября

ГОРКИ, 19 февраля. /ТАСС/. Переход Ленинградской области на единую систему обращения с отходами пройдет в этом году в два этапа и завершится в ноябре с учетом отсрочки ввода новых правил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Глава региона отметил, что две трети ТКО поступают в Ленинградскую область из Санкт-Петербурга, поэтому переход на новую систему обращения с отходами два соседних региона должны проводить согласованно. При этом Петербургу была дана отсрочка, что сказалось на вводе новой системы в Ленинградской области. Для решения спорных вопросов власти двух субъектов создали рабочую группу.

"Мы приняли решение внести изменения в территориальную схему оборота отходов на территории Ленинградской области, скорректировать схему, чтобы разбить работу оператора (регионального оператора по обращению с ТКО) на два этапа. Первый этап: оператор будет работать на той территории Ленинградской области, которая технологически не связана с вывозом ТКО из Санкт-Петербурга, эта работа начинается с 1 апреля. Второе: с 1 ноября те технологические зоны, которые попадают в единую технологическую зону с Петербургом, также войдут в систему оборота отходов. Таким образом, с 1 ноября Ленинградская область по всем районам будет работать в единой системе", - объяснил Дрозденко.

Он сообщил, что в Ленинградской области полностью сформирована нормативная база для перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, заключено соглашение на осуществление деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, утвержден единый тариф на услугу оператора и определены льготные категории населения, для которых услуга будет стоить дешевле на 50%. Также проведена работа по заключению договоров с транспортными компаниями и организациями, которые эксплуатируют объекты по переработке и размещению ТКО.

Что мешает переходу к новой системе

По словам Дрозденко, Петербург на 1 января 2019 года также был готов по нормативно-правовой базе к переходу на новую систему обращения с ТКО. "Тем не менее, на основании изменений в федеральный закон в Петербурге было принято решение об отложении реформы по переходу на новую систему обращения с отходами. Это вызвало целый ряд проблем для Ленинградской области", - отметил Дрозденко.

В числе проблем он назвал то, что петербургские перевозчики ТКО из-за отсрочки пока не обязаны интегрироваться в систему спутниковой навигации, которая должна контролировать транспортировку отходов из Петербурга на территорию Ленинградской области. По словам Дрозденко, сложности вызывает также то, что перевозчиков пока невозможно обязать соблюдать потоки ТКО из Петербурга в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в области. Глава региона также обратил внимание на то, что у регионального оператора отсутствует возможность контроля движения ТКО по доставке от места сбора до полигона.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя на совещании доклад Дрозденко, предложил проверить обоснованность решений об отсрочке по тем регионам, где переход на новую систему еще не осуществляется, и подготовить изменения в федеральное законодательство, чтобы ускорить процесс.

"Давайте мы подумаем в отношении того, чтобы подкорректировать законодательство, потому что, по всей вероятности, здесь нужно будет дать какую-то правильную индикацию тем регионам, которые пока размышляют. А чтобы они определились быстрее, установить предельный срок", - сказал Медведев.

В рамках стартовавшей в 2019 году в России реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, чтобы сделать окупаемым цивилизованное обращение с мусором и предотвратить образование нелегальных свалок. С начала года к реформе присоединились 70 из 85 регионов РФ, еще шесть войдут в процесс к апрелю 2019 года. Москва и Санкт- Петербург намерены воспользоваться своим исключительным правом отложить изменения до 2022 года, остальным предстоит запустить новую систему к 2020 году.