Команду Российского экологического оператора планируется сформировать к началу марта

"Нам предстоит создать компанию, как в юридическом смысле, [так] и собрать команду, уже есть наработки <…> Мы рассчитываем, что в начале марта у нас будет команда сформирована, чтобы мы могли полноценно заниматься вопросами, связанными с созданием компании, так и непосредственно с реформой. Юридическое оформление [РЭО] должно по указу президента быть завершено до 14 апреля", - сказал он.

Буцаев добавил, что в команду должны войти лучшие специалисты по отраслевым вопросам, в области привлечения инвестиций и по нормотворчеству. Им предстоит "укрепить команду в правительстве РФ и регионах, которая уже работает над реформой" отрасли обращения с коммунальными отходами.

Российский экологический оператор - это ключевая компания-интегратор реформы обращения с отходами в России, которая создана 14 января указом президента РФ Владимира Путина. У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 февраля сообщил, что РЭО возглавил Буцаев.