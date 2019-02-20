Темпы роста автопарка в России могут ускориться до 2-2,5 млн единиц с 2021 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Темпы роста автопарка в России с 2021 года могут ускориться до 2-2,5 млн единиц в год. Это следует из опубликованного на сайте правительства паспорта национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД).

"Завершение острой фазы экономического кризиса и переход к росту экономических показателей, что влечет за собой увеличение объемов грузо- и пассажироперевозок, повышение мобильности населения за счет ускорения темпов прироста парка автотранспортных средств (до 2-2,5 млн единиц в год против 0,5-0,8 млн единиц в год в "кризисных" 2015-2016 годах)", - отмечается в документе.

Однако авторы проекта обращают внимание, что рост автопарка может затормозить снижение смертности на дорогах. Также на этот показатель может оказать влияние "исчерпание ресурсов организационно-правовых методов воздействия" на водителей.

В то же время разработчики документа рассчитывают, что с 2022 года поведение участников движения изменится за счет "оптимального сочетания методов убеждения и принуждения".

Позитивной тенденции планируется достичь за счет развития институтов общественного контроля, применения инновационных технологий управления организацией дорожного движения и контроля водителей, установления правового статуса и ответственности диспетчерских служб (агрегаторов) каршеринга и такси, омоложения автопарка, снижения уровня потребления алкоголя и других мер.

По данным агентства "Автостат", на 1 января 2018 года парк автотехники в стране за год вырос на 880 тыс. экземпляров, до 50,6 млн единиц, из которых 42,4 млн легковые машины. Парк довольно стар: свыше половины легковушек старше 10 лет.

Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019-2024 годах должна привести к снижению количества погибших в ДТП почти в три раза, с 13 до четырех человек на каждые 100 тыс. населения, а в перспективе до нулевого уровня.

Контроль за дорожными фондами

Информационная система контроля формирования и использования средств дорожных фондов всех уровней будет внедрена в 2019 году.

Как отмечается в паспорте нацпроекта, до конца 2019 года в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (СКДФ) должна быть внесена информация о 100% дорог общего пользования в России. Также до конца года необходимо принять законодательство, обязывающее всех владельцев дорог актуализировать информацию в СКДФ.

Как сообщалось ранее, поручение внедрить новую систему управления нацпроектом "Безопасные и качественные дороги" в июле 2018 года дал Минтрансу и МВД Совет при президенте по стратегическому развитию. Новая система должна учитывать стратегию пространственного развития РФ и использовать для мониторинга проекта геоинформационный портал, а также обеспечивать контроль за финансовым наполнением дорожных фондов субъектов РФ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

В новость были внесены изменения (18:27 мск) - добавлена информация о контроле за дорожными фондами