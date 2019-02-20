Обязательное оснащение грузовиков датчиками нагрузки планируется в России с 2022 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минтранс и Минпромторг намерены к 2022 году внести изменения в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств", которые обяжут устанавливать датчики осевой нагрузки на автомобили массой свыше 3,5 т. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги", опубликованном на сайте правительства РФ.

"Внесение в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" изменений, предусматривающих введение обязанности к оборудованию всех грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т... датчиками измерения осевой нагрузки", - говорится в документе. Срок исполнения - декабрь 2021 года.

Также к 2022 году министерства намерены внести изменения в законодательство, предусматривающие усиление ответственности за несоблюдение весогабаритных параметров транспортных средств.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил журналистам, что установка таких датчиков будет факультативной. При этом он отмечал, что грузоотправители сами уже используют такие датчики для внутреннего контроля.

Как сообщал ранее "КамАЗ", датчики осевой нагрузки уже входят в ИТИС (интеллектуальная транспортная информационная система), которая с 2019 года штатно устанавливается на автомобили "КамАЗ" в качестве дополнительной опции.