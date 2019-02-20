В крупных городах России внедрят автоматическое управление движением транспорта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Автоматические системы управления дорожным движением должны внедрить в 53 городах России к концу 2023 года. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию управления дорожным движением планируется внедрить в городах с населением свыше 300 тыс. человек. Уже к ноябрю 2020 года такие системы должны быть внедрены в 15 городах.

Аналогичные системы планируется также внедрить и на автотрассах. К концу 2024 года их планируется установить на 120 участках федеральных трасс и 60 - региональных.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км.), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.