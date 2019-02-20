Более 10 тыс. новых камер фиксации нарушений ПДД появится в РФ к 2025 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Количество стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на российских дорогах к концу 2024 года практически удвоится и составит 20 тыс. единиц. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (БКД), опубликованном на сайте правительства.

Как отмечается в документе, в рамках реализации нацпроекта количество камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах федерального, регионального или межмуниципального и местного значений должно достигнуть к концу 2024 года 211% от базового уровня, зафиксированного в количестве 9,05 тыс. штук.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Его реализация в 2019-2024 годах должна привести к снижению количества погибших в ДТП почти в три раза, с 13 до четырех человек на каждые 100 тыс. населения, а в перспективе до нулевого уровня.