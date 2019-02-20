Пожарные части в малонаселенных пунктах подключат к интернету к 2025 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пожарные посты и пункты в малонаселенных пунктах без точек доступа должны быть подключены к интернету к 2025 году, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованном на сайте правительства.

Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также к интернету будут подключены участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии. К этому же времени должны быть обеспечены широкополосным доступом в интернет военные комиссариаты.

До 10 декабря 2019 года должен быть определен перечень госорганов, подлежащих подключению к интернету и подготовлен план их поэтапного подключения. Определенным госорганам и органам муниципального самоуправления доступ в интернет должен быть обеспечен до 2022 года.

К 2025 году в малочисленных населенных пунктах планируется создать сеть беспроводной связи для социально значимых объектов. Также должна быть создана система контроля предоставления этих услуг.

Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". На его реализацию выделено 726,94 млрд рублей, еще 45,46 млрд рублей дополнительно может выделить Минфин РФ. Финансирование всей нацпрограммы "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.