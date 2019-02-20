Сенаторы обсудят с министром природных ресурсов реализацию нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации намерены в марте провести встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, на которой будет обсуждаться национальный проект "Экология" и меры, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщил в среду глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"В марте 2019 года комитет СФ готовит встречу членов Совета Федерации с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным на тему "О национальном проекте "Экология". На этой встрече будут подняты вопросы, связанные с реализацией федеральных проектов "Внедрение наилучших доступных технологий" и "Чистый воздух", направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, включая атмосферный воздух, и улучшение качества жизни граждан, в первую очередь жителей крупных промышленных центров", - цитирует Майорова пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенатор также подчеркнул, что тема перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, озвученная президентом РФ в послании Федеральному собранию, "находится в сфере особого внимания комитета". "В течение года мы будем осуществлять мониторинг правоприменительной практики закона о наилучших доступных технологиях, а в период осенней сессии 2019 года проведем парламентские слушания по этой теме", - заверил парламентарий.

Глава комитета также обратил внимание на слова президента о важности перехода регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, на необходимость повышения доли переработки отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот. Майоров сообщил, что в профильном комитете СФ создана рабочая группа по мониторингу реализации законодательства в этой сфере.

Кроме того, в период весенней сессии комитет проведет круглый стол на тему "Законодательное обеспечение и перспективы развития сферы вторичных материальных ресурсов на основе вовлечения отходов в хозяйственный оборот, заключил сенатор.