Кабмин РФ разработает механизм снижения барьеров для повышения производительности труда

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство к декабрю 2019 года разработает механизм ежегодного снижения административных барьеров для повышения производительности труда. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", опубликованном на сайте правительства .

Планируется сформировать перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению для повышения производительности труда и провести оценку затрат предприятий на преодоление административных барьеров. Список будет формироваться в процессе реализации региональных программ и с учетом запросов от предприятий, он должен быть направлен в правительство к 23 декабря 2019 года.

Изменить все акты из перечня планируется в 2021 году.

К 2020 году будет проведен сравнительный анализ российской и зарубежной регуляторной среды для выявления дополнительного потенциала снижения административно-регуляторных издержек в сфере промышленной безопасности, трудовом законодательстве и техническом регулировании. К тому же сроку для стимулирования участников нацпроекта планируется создать механизм оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти посредством публичного рейтингования.

Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.