Суды обяжут предоставлять гражданам возможность участвовать в заседаниях через видеосвязь

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Закон, гарантирующий участникам процессов дистанционное участие в судебных заседаниях посредством видеоконференции, должен быть принят к 30 июня 2019 года, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства . Паспорт проекта утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

К 30 июня 2019 года также должны быть приняты законы, регулирующие вопросы изготовления нотариальных документов в электронной форме. Еще один закон должен установить правовой статус электронных систем фиксации юридических фактов. Также планируется принять закон, допускающий приобщение электронных доказательств к судебным делам. В законе должны быть унифицированы правила подачи заявлений и ходатайств в федеральные арбитражные суды, федеральные суды общей юрисдикции, а также ходатайств для мировых судей, Федеральной службы судебных приставов.

Законы должны быть приняты в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды". На их реализацию предусмотрено 1,7 млрд рублей, в том числе 106 млн рублей - из внебюджетных источников. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.