Суды обяжут предоставлять гражданам возможность участвовать в заседаниях через видеосвязь

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Закон, гарантирующий участникам процессов дистанционное участие в судебных заседаниях посредством видеоконференции, должен быть принят к 30 июня 2019 года, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства. Паспорт проекта утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
К 30 июня 2019 года также должны быть приняты законы, регулирующие вопросы изготовления нотариальных документов в электронной форме. Еще один закон должен установить правовой статус электронных систем фиксации юридических фактов. Также планируется принять закон, допускающий приобщение электронных доказательств к судебным делам. В законе должны быть унифицированы правила подачи заявлений и ходатайств в федеральные арбитражные суды, федеральные суды общей юрисдикции, а также ходатайств для мировых судей, Федеральной службы судебных приставов.
Законы должны быть приняты в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды". На их реализацию предусмотрено 1,7 млрд рублей, в том числе 106 млн рублей - из внебюджетных источников. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.