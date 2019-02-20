Единая цифровая платформа органов власти будет создана до конца 2021 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Единая цифровая платформа будет создана до 31 декабря 2021 года для обеспечения деятельности президента РФ, премьер-министра РФ, палат Федерального собрания, Совета безопасности РФ, а также администрации президента и аппарата правительства. Это следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика РФ", опубликованного на сайте правительства РФ.

Помимо этого, до конца 2021 года в России будет создана платформа межведомственного взаимодействия обмена данными, в частности, обмена нормативной справочной информации. Платформа будет создана на базе единой системы межведомственного электронного взаимодействия, которая на данном этапе занимается предоставлением государственных и муниципальных услуг и исполнением государственных и муниципальных функций в электронной форме.

Согласно паспорту национальной программы, госорганы и местные власти также получат возможность пользоваться юридически значимым электронным документооборотом с возможностью использования электронной подписи. Данное мероприятие необходимо реализовать до 31 декабря 2023 года.

Указанные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ".

Национальные проекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение майского указа президента 2018 года. Их планируется реализовать до 2024 года.