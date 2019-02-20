Закон о "регуляторных песочницах" для цифровой экономики должны принять к июлю 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Закон, регулирующий создание и функционирование особых правовых режимов в условиях цифровой экономики ("регуляторных песочниц"), должен быть принят до 30 июня 2019 года, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства . Паспорт нацпроекта утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Правовая (регуляторная) песочница - это тестовая среда, организованная для пилотирования новых технологий и оценки их преимуществ для бизнес-моделей и рисков, которые они могут привнести. В апреле 2018 года подобную площадку запустил ЦБ для пилотирования и быстрого внедрения новых финансовых сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования. Оценка сервисов и технологий, проходящих пилотирование, осуществляется ЦБ РФ совместно с заинтересованными государственными органами, профильными ассоциациями и институтами развития.

Закон должен быть принят в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды". На его реализацию предусмотрено 1,7 млрд руб., в том числе 106 млн руб. - из внебюджетных источников. Финансирование всей нацпрограммы "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн руб.