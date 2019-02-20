Закон о "регуляторных песочницах" для цифровой экономики должны принять к июлю 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Закон, регулирующий создание и функционирование особых правовых режимов в условиях цифровой экономики ("регуляторных песочниц"), должен быть принят до 30 июня 2019 года, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства. Паспорт нацпроекта утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Правовая (регуляторная) песочница - это тестовая среда, организованная для пилотирования новых технологий и оценки их преимуществ для бизнес-моделей и рисков, которые они могут привнести. В апреле 2018 года подобную площадку запустил ЦБ для пилотирования и быстрого внедрения новых финансовых сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования. Оценка сервисов и технологий, проходящих пилотирование, осуществляется ЦБ РФ совместно с заинтересованными государственными органами, профильными ассоциациями и институтами развития.
Закон должен быть принят в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды". На его реализацию предусмотрено 1,7 млрд руб., в том числе 106 млн руб. - из внебюджетных источников. Финансирование всей нацпрограммы "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн руб.