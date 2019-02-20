Все федеральные трассы должны войти в зону покрытия мобильной связи к 2022 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Автомобильные дороги федерального значения должны войти в зону покрытия мобильной связи к 2022 году, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства.

Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

План-график покрытия дорог должен быть определен до 30 июня 2019 года.

Сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных к 2022 году должны будут быть покрыты приоритетные объекты транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные и автодорожные дороги. Концепция и технические требования к покрытию транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью передачи данных, в том числе автоматического видеонаблюдения должны быть утверждены к 31 октября 2019 года.

Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". На его реализацию предусмотрено 726,94 млрд рублей и еще 45,46 млрд рублей дополнительно может выделить Минфин РФ. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.