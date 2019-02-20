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Все федеральные трассы должны войти в зону покрытия мобильной связи к 2022 году

План-график покрытия дорог должен быть определен до конца июня 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Автомобильные дороги федерального значения должны войти в зону покрытия мобильной связи к 2022 году, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства.

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Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

План-график покрытия дорог должен быть определен до 30 июня 2019 года.

Сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных к 2022 году должны будут быть покрыты приоритетные объекты транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные и автодорожные дороги. Концепция и технические требования к покрытию транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью передачи данных, в том числе автоматического видеонаблюдения должны быть утверждены к 31 октября 2019 года.

Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". На его реализацию предусмотрено 726,94 млрд рублей и еще 45,46 млрд рублей дополнительно может выделить Минфин РФ. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.

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Россия
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