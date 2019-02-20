Стратегии цифровой трансформации в 2019 году появятся минимум у десяти госкомпаний

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Стратегии цифровой трансформации в течение 2019 года должны появиться не менее чем у десяти госкомпаний, а к концу 2020 года число госкомпаний с такими утвержденными стратегиями должно вырасти до 20. Об этом говорится в паспорте нацпроекта "Цифровая экономика РФ" на период до 2024 года включительно, документ опубликован на сайте правительства .

В разделе документа, посвященном цифровым технологиям, к июлю 2021 года предусмотрено утверждение не менее 30 стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с госучастием. Предполагается, что эти компании будут создавать спрос на "сквозные" цифровые технологии в России.

К лету 2019 года должны быть подготовлены рекомендации по цифровой трансформации госкомпаний, ответственными за это назначены замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков, а также Минэкономразвития, Минпромторг и аналитический центр при правительстве РФ. Через месяц - до 30 июня - нужно утвердить комплекс мероприятий по стимулированию создания и реализации программ и проектов по цифровой трансформации организаций с применением "сквозных" цифровых технологий. Помимо профильных министерств в этой работе также будут участвовать Ростех, "Росатом" и институты развития.

Также в руководстве госкомпаний должны появиться заместители высших должностных лиц, которые будут отвечать за реализацию стратегий цифровых трансформаций. К 1 декабря 2019 года должно быть назначено не менее 10 таких замруководителей, к 30 июня 2020 года их количество должно вырасти до 20, а к июлю 2021 года - до 30 человек.

Помимо этого, до 2021 года запланировано обучение руководства госкомпаний управлению разработкой и использованию сквозных цифровых технологий в целях повышения конкурентоспособности бизнеса.