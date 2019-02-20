Предустановка российских антивирусов на ПК будет законодательно закреплена в 2020 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Предустановка антивирусных программ российского производства на российских и зарубежных компьютерах будет законодательно закреплена до 31 августа 2020 года. Такие меры будут направлены на обеспечение национальной безопасности РФ, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика РФ", опубликованного на сайте правительства РФ.

Согласно документу, предустановка российских антивирусов станет одним из элементов по внедрению и использованию отечественных ИТ-продуктов.

К середине 2019 года необходимо узаконить нормы, которые обеспечат преимущества российского компьютерного, телекоммуникационного и серверного оборудования в рамках государственных и муниципальных закупок. В этот же период должны быть приняты требования, определяющие характеристику оборудования, участвующего в закупках, а также нормы его эксплуатации. Система стимулирования для приобретения и использования отечественных ИТ-продуктов должна быть создана к 31 октября 2019 года, указывается в документе.

В свою очередь система стимулирования разработки и увеличения доли использования российских ИТ-продуктов в цифровой экономике появится не позднее 31 декабря 2021 года. Как отмечается в паспорте нацпрограммы, это планируется реализовать через акселерацию перспективных бизнес-идей, венчурное финансирование и льготное кредитование.

Указанные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика РФ".